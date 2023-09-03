3 مشاكل في الجهاز الهضمي علامة على إصابتك بسرطان البنكرياس

يبدأ سرطان البنكرياس عندما تنمو خلايا غير طبيعية في البنكرياس وتنقسم بشكل خارج عن السيطرة وتشكل ورمًا.

البنكرياس هو غدة تقع في عمق البطن، بين المعدة والعمود الفقري، فهو يصنع الإنزيمات التي تساعد على الهضم والهرمونات التي تتحكم في مستويات السكر في الدم.

تتكون الأعضاء، مثل البنكرياس، من خلايا وعادة، تنقسم الخلايا لتكوين خلايا جديدة حسب حاجة الجسم إليها عندما تتقدم الخلايا في السن، فإنها تموت، وتحل محلها خلايا جديدة، وغالبًا ما يسبب سرطان البنكرياس مشاكل في تناول الطعام وهضمه.

أعراض سرطان البنكرياس:

تشمل أعراض ذلك الشعور بالشبع بسرعة عند تناول الطعام والانتفاخ والرياح الشديدة والتجشؤ، لكن هذه الأعراض تعتبر مشاكل شائعة ولا ترتبط عادة بسرطان البنكرياس.

يمكن أن يكون عسر الهضم أيضًا علامة على الإصابة بسرطان البنكرياس، مما يسبب إحساسًا مؤلمًا بالحرقان في الصدر أو طعمًا مريرًا غير سار في الفم.

هناك أيضًا عدد من العلامات الشائعة الأخرى، وآلام البطن أو آلام الظهر من الأعراض الشائعة لسرطان البنكرياس.

إذا كان عمرك يزيد عن 60 عامًا، وفقدت بعض الوزن وتعاني من آلام في المعدة أو الظهر، فيجب أن يحيلك طبيبك لإجراء فحص عاجل بالأشعة المقطعية أو الموجات فوق الصوتية، وقد يكون فقدان الشهية والغثيان من أعراض سرطان البنكرياس.

يمكن أن يسبب سرطان البنكرياس اليرقان بسبب انسداد القنوات الصفراوية، ويجب عليك أيضًا التحدث إلى طبيبك العام إذا تم تشخيص إصابتك بمرض السكري مؤخرًا ولديك أي أعراض أخرى، حيث يمكن لسرطان البنكرياس أن يمنع البنكرياس من إنتاج ما يكفي من الأنسولين، مما قد يسبب مرض السكري.

إذا كنت تشعر بالتعب في كثير من الأحيان، فقد يكون ذلك أيضًا علامة ويجب عليك التحدث إلى طبيبك العام.