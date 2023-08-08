أشهر أعراض التهاب البنكرياس.. ألم البطن أبرزها

التهاب البنكرياس هو احمرار وتورم البنكرياس، قد يكون مفاجئًا (حادًا) أو مستمرًا (مزمنًا)، والأسباب الأكثر شيوعًا هي تعاطي الكحول وتكتلات المواد الصلبة (حصوات المرارة) في المرارة، الهدف من العلاج هو إراحة البنكرياس والسماح له بالشفاء.

ما هي أعراض التهاب البنكرياس؟

العرض الأساسي لالتهاب البنكرياس هو ألم البطن.

قد تشمل الأعراض الإضافية لالتهاب البنكرياس الحاد ما يلي:

استفراغ و غثيان.

سرعة دقات القلب.

تنفس سريع وضحل.

حمى.

قد تشمل الأعراض الإضافية لالتهاب البنكرياس المزمن ما يلي:

- عسر الهضم وألم بعد الأكل.

فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المقصود.

البراز الدهني الذي يترك غشاءً زيتيًا في المرحاض.

الدوار (من انخفاض ضغط الدم).

هذه هي أعراض وظائف البنكرياس التي بدأت في الانهيار.

حدد موعدًا مع طبيبك إذا كنت تعاني من بداية حادة أو ألم بطني مستمر، اطلب المساعدة الطبية فورًا إذا كان ألم بطنك شديدًا لدرجة أنك لا تستطيع الجلوس أو إيجاد وضعية تجعلك تشعر براحة أكبر.