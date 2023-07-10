إطلاق علاج جديد لمكافحة سرطان البنكرياس فى مصر

عقدت الجمعية الدولية لعلاج الأورام والمؤسسة المصرية للعلوم الطبية، بالتعاون مع شركة سرفييه للأدوية مؤتمراً صحفياً للإعلان عن إطلاق علاج جديد لسرطان البنكرياس فى مصر. وناقش الأطباء والخبراء التحديات التى تواجه علاج مرضى سرطان البنكرياس، بالإضافة لدور عقار ليبوسومال إرينوتيكان فى تغيير المنظومة العلاجية لسرطان البنكرياس عن طريق تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة والحفاظ على جودة حياة المرضى. يأتى إطلاق العقار الجديد فى إطار التزام سرفييه بإيجاد حلول مبتكرة للأورام، خاصة تلك التى يصعب علاجها.

قال الدكتور تامر النحاس، أستاذ علاج الأورام، بجامعة القاهرة: يُطلق على سرطان البنكرياس إمبراطور الأورام السرطانية، حيث يُعد المرض من التحديات الصحية التى تواجه المجتمع الطبى حول العالم. وخلال السنوات الأخيرة، لم تسفر جهود اكتشاف وتطوير عقاقير لعلاج سرطان البنكرياس سوى عن عدد قليل جدًا من البدائل العلاجية. وعند مقارنته بالأورام الأخرى، نجد أن متوسط معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات لمرضى سرطان البنكرياس-ويمثل ذلك النسبة المئوية لبقاء مرضى سرطان البنكرياس على قيد الحياة لمدة 5 سنوات بعد تشخيص المرض-منخفضة جدًا وتصل بالكاد إلى 12.5%

وتشير أرقام منظمة الصحة العالمية إلى أنّ سرطان البنكرياس يحتل المركز السابع باعتباره أكثر أنواع السرطان المسببة للوفاة حول العالم، حيث كان السبب الرئيسى لوفاة 466,003 شخصًا فى 2020. ومن المتوقع أن يصبح سرطان البنكرياس ثانى أكثر الأورام السرطانية المسببة للوفاة حول العالم بحلول عام 2030.

وأضافت الدكتورة ابتسام سعد الدين، أستاذ علاج الأورام، بجامعة القاهرة: يُمثل سرطان البنكرياس أحد أكثر الأورام السرطانية شراسة، حيث يؤدى لوفاة عدد كبير جدًا من المرضى خلال وقت قصير للغاية. ويتم تشخيص 80% من حالات سرطان البنكرياس فى مرحلة متقدمة، أو عند انتشاره وفى هذه المرحلة، لا يمكن استئصال الورم جراحيًا، ولا يتبقى سوى عدد محدود من البدائل العلاجية، وتكون غالبًا مصحوبة بمعدل سُمّية مرتفع»

ولذلك يمثل إطلاق عقار ليبوسومال إرينوتيكان إنجازًا محوريا فى إطار جهود مكافحة سرطان البنكرياس. لقد استطاع هذا العقار تحسين متوسط معدل البقاء الكلى على قيد الحياة لمرضى سرطان البنكرياس، ومضاعفة متوسط معدل البقاء على قيد الحياة دون تقدم المرض (mPFS)، الحفاظ على جودة حياة المرضى، وهو أمر هام جدًا فى تلك المرحلة المتقدمة من المرض.

لقد تم إيجاز عقار ليبوسومال إرينوتيكان باعتباره «علاجًا يتيمًا» (أى علاج يستخدم للأمراض النادرة والخطيرة) عام 2011، ثم قامت بعد ذلك هيئة الغذاء والدواء الأمريكية باعتماده عام 2015، ثم وكالة الأدوية الأوروبية فى 2016.

وعلق الدكتور عمرو شفيق، أستاذ علاج الأورام، بجامعة عين شمس على إطلاق العقار الجديد بقوله: بعد الإعلان عن إطلاقه اليوم، من المتوقع أن يغير عقار ليبوسومال إرينوتيكان من منظومة علاج سرطان البنكرياس فى مصر، بما يتيح لعدد أكبر من المرضى الحصول على مزايا وفوائد علاجية من الخط الثانى والثالث العلاجى، مع تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة.

إنّ الطبيعة المعقدة لسرطان البنكرياس تتطلب عقارًا فريدًا من نوعه يتم تصميمه للتغلب على الصعوبات الدوائية والإكلينيكية التى تواجه عقار إرينوتيكان التقليدى، وتحسين فعالية الدواء فى مكافحة الورم مع تقليل مستويات السُمّية. ويكمن نجاح العقار الجديد فى استخدامه أسلوب جديد يُطلق عليه «ليبوسوم»، والذى يسمح بتراكم جزيئات العقار بصورة انتقائية داخل خلايا سرطان البنكرياس ويكافح الورم، كما يتيح هذا الأسلوب بقاء العقار فى الخلايا ثلاثة أضعاف فترة بقاء عقار إرينوتيكان التقليدى، وبجرعة أقل 5 مرات منه، كما يتميز بمستوى سُمية منخفض نسبيًا».

وعلق السيد/باتريك تات، مدير عام شركة سرفييه مصر قائلاً: «يسعدنا الإعلان عن إطلاق عقار ليبوسومال إرينوتيكان فى مصر، وهو ما يمثل خطوة رئيسية تدعم طموحنا فى أن نصبح لاعبًا أساسيًا فى مجال علاج الأورام. من ناحية أخرى، يساهم هذا العقار الجديد فى توسيع محفظة سرفييه من عقاقير علاج الأورام فى مصر وترسيخ مكانتها، حيث قمنا بإطلاق هذه المحفظة للمرة الأولى عام 2020، لدعم مرضى الأورام فى مصر فى معركتهم مع سرطان القولون والمستقيم وسرطان المعدة. هذا وتلتزم سرفييه بإيجاد حلول للاحتياجات الطبية غير الملباة، مع التركيز بشكل خاص على الأورام التى يصعب علاجها، ولذلك تخصص الشركة 50% من موازنة البحوث والتطوير على مستوى العالم لتطوير علاجات السرطان».

تجدر الإشارة إلى أن تواجد سرفييه فى السوق المصرى يمتد لحوالى 45 عامًا. وفى عام 1994 افتتحت الشركة موقعها الإنتاجى فى القاهرة، بما يضمن توفير حافظة قوية من العلاجات فائقة الجودة لأمراض شرايين القلب والقصور الوريدى والسكرى، إضافة إلى ذلك تعمل شركة سرفييه على اتاحة منتجاتها الدوائية العالمية لعلاج الأورام والالتهابات المناعية والأمراض العصبية للمرضى فى مصر.

وفى إطار التزامها تجاه المجتمع المصرى، نظمت سرفييه العديد من البرامج التوعوية للمرضى، بالإضافة لبرامج الدعم التى تم تصميمها لإتاحة العقاقير لعدد أكبر من المرضى، وعدد من المبادرات التعليمية والتدريبية لمقدمى خدمات الرعاية الصحية فى مصر.