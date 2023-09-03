الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بحوث التناسليات ينظم برنامج تدريب صيفي لـ 50 طالبًا من جامعة قناة السويس

تنفيذ برنامج تدريبي
تنفيذ برنامج تدريبي

أكد  الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية أنه في إطار الدور الإرشادي والتدريبي المتميز لمعهد بحوث التناسليات   تم تنفيذ برنامج تدريبي لعدد 50 طالبا وطالبة واضاف فاضل انه تم تدريب الطلاب في قسم التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنة وقسم بيولوجيا التكاثر وقسم بحوث امراض الضرع والنتاج ووحدة البيوتكنولوجي ووحدة الموجات فوق الصوتية بالمعهد.

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رئيس مركز البحوث الزراعية يناقش مع السفير الكوري التعاون الزراعي بين الجانبين

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«حَتَّى يَرْحَمَ النَّاسَ».. «البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعية شاملة

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البحوث الزراعية: الرئيس السيسي أعاد مشروع توشكي للنور (شاهد)


و  اثني الطلاب علي المستوي العلمي والفني ومدي الاستفادة من المحاضرين من المعهد كما اشادوا أيضا بأحدث الأجهزة التي يستخدمها المعهد في مجال  الفحص والتشخيص 

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