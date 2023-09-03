بحوث التناسليات ينظم برنامج تدريب صيفي لـ 50 طالبًا من جامعة قناة السويس

أكد الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية أنه في إطار الدور الإرشادي والتدريبي المتميز لمعهد بحوث التناسليات تم تنفيذ برنامج تدريبي لعدد 50 طالبا وطالبة واضاف فاضل انه تم تدريب الطلاب في قسم التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنة وقسم بيولوجيا التكاثر وقسم بحوث امراض الضرع والنتاج ووحدة البيوتكنولوجي ووحدة الموجات فوق الصوتية بالمعهد.



و اثني الطلاب علي المستوي العلمي والفني ومدي الاستفادة من المحاضرين من المعهد كما اشادوا أيضا بأحدث الأجهزة التي يستخدمها المعهد في مجال الفحص والتشخيص