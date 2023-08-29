البحوث الزراعية: الرئيس السيسي أعاد مشروع توشكي للنور (شاهد)

قال علي إسماعيل أستاذ الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية، إننا نستهدف أن تصل المساحة المستصلحة في توشكى إلى 700 ألف فدان، وذلك في آطار تحقيق الأمن القومي المصري، منوها بأن تلك الاستصلاحات تمت خلال 4 سنوات فقط.

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وأضاف "إسماعيل" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن توشكى أعادت مصر لخريطة التمور، من خلال زراعة ما يقارب من 2.5 مليون نخلة في توشكى، كما أنه تم التعاقد على إنشاء مصنع لجريد النخيل.

مشروع توشكى بدأ من السبعينات

ونوه إلى أن مشروع توشكى بدأ من السبعينات، وكان يستهدف إصلاح 540 ألف فدان، لافتًا إلى أن التفكير في المشروع كان يستهدف إدخال شركات أجنبية.

وأشار إلى أنه تم استصلاح 80 ألف فدان فقط حتى عام 2014، ولكن مع تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، عادت الحياة مرة أخرى للمشروع.

الرئيس السيسي أخرج مشروع توشكى مرة أخرى للنور

وتابع أستاذ الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية: “الرئيس السيسي أخرج المشروع مرة أخرى للنور، وذلك دليل على مدى قوة القيادة السياسية .. وسنحقق الاستصلاحات المستهدفة خلال المرحلة الأولى، بحلول أكتوبر 2023”.



