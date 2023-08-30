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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس مركز البحوث الزراعية يناقش مع السفير الكوري التعاون الزراعي بين الجانبين

رئيس مركز البحوث
رئيس مركز البحوث الزراعية والسفير الكوري خلال اللقاء

التقى الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية السفير الكوري وتناول اللقاء تعزير سبل التعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات الزراعية المختلفة والتمهيد لتوقيع بروتوكول تعاون في المجالات الزراعية المتعددة.

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وعلى هامش اللقاء استعرض سليمان أهم أنشطة مركز البحوث الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي المصري وإنتاج أصناف من المحاصيل المختلفة قادرة على مجابهة التغيرات المناخية مثل الجفاف والملوحة والحرارة مع تحقيق إنتاجية مرتفعة وجودة عالية.
  وأعرب السفير الكوري عن سعادته بوجوده في مركز البحوث الزراعية وبلقاء سليمان وأشار في حديثه إلى أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك وضرورة وضع بروتوكول واضح المعالم للمضي قدمًا في تنفيذ الأنشطة ذات الاهتمام المشترك. 

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