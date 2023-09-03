العراق وحلف الناتو يبحثان واقع التعاون في مجالي التدريب وتقديم المشورة

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع قائد بعثة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العراق الجنرال خوسيه أنطونيو مارتينيز والوفد المرافق له، سير مهمة البعثة، وواقع التعاون مع القوات المسلحة العراقية في مجالي التدريب وتقديم المشورة، ونموّ القدرات الميدانية والفعّالة للقوات المسلحة العراقية فضلاً عن عملياتها المستمرة لملاحقة فلول الإرهاب.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء اليوم الأحد وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" عن تقديره لعمل البعثة، مؤكداً أن العراق ماضٍ في تطبيق استراتيجية الأمن السبراني، التي أقرّت عام 2022 في المجلس الوزاري للأمن الوطني، كما شكّل لجنة عليا للأمن السبراني من أجل تنسيق وتكثيف الجهود بين مختلف الجهات المعنية.

من جهتها.. قدمت بعثة حلف الناتو إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي ، التقرير النهائي لتقييمات تهديدات الأمن السبراني في العراق.