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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العراق وتركيا يبحثان تحسين سبل التعاون في قطاع النفط والطاقة

العراق وتركيا
العراق وتركيا

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن قيام نائب رئيس وزراء العراق لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني؛ بإجراء مباحثات مع نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار، بغرض بحث سبل تحسين التعاون بين الدولتين في قطاع النفط والطاقة.

 

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزيرا النفط العراقي والتركي، تأكيدهما على أهمية استئناف تدفقات النفط بعد الانتهاء من عمليات تأهيل الأنابيب.

وكان مصدر بمكتب الوزير العراقي أبلغ رويترز في وقت سابق، بأن عبد الغني وصل إلى العاصمة التركية لمناقشة عدد من الموضوعات، من بينها استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان النفطي التركي.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط في 25 مارس، بعد أن أمرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا، عن صادرات غير مصرح بها خرجت من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.

وقال مسؤول بوزارة النفط العراقية مطلع على عمليات تصدير النفط من شمال البلاد لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن وزارة الطاقة التركية أبلغت شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) الشهر الماضي، بأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتحقق من الجدوى الفنية لاستئناف الضخ عبر خط الأنابيب.

وتابع المصدر، "وزارة الطاقة التركية أبلغت سومو الشهر الماضي بأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لفحص وتقييم خط الأنابيب وخزانات النفط الخام في جيهان للتأكد من عدم تضررها بسبب الهزة الأرضية التي ضربت تركيا".

وقال مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي، الثلاثاء، إن زيارة وزير النفط العراقي تهدف إلى التوصل إلى أرضية مشتركة مع تركيا، للاتفاق على موعد واضح لاستئناف صادرات النفط.

 

العراق يعلن جاهزيته لاستلام الكهرباء من الأردن

وفي سياق آخر، قال رئيس الإدارة الحكومية المحلية في مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار، عماد مشعل، إن العراق أصبح جاهزا فنياً لاستلام الطاقة الكهربائية المجهزة من الأردن.

وأضاف مشعل أن الجهات المختصة نصبت جميع المحطات وجرى تسليك الخط الناقل بالكامل إلى محطة الرطبة الثانوية.

وأشار إلى أن تجهيز الكهرباء من الجانب الأردني إلى قضاء الرطبة سيكون نهاية شهر أغسطس الحالي، مبينا أن الخط جاهز فنياً وبانتظار تطبيق الاتفاقيات مع الجانب الأردني، وفق وكالة "بترا" الأردنية للأنباء.

وأوضح مشعل أن توريد الكهرباء من الأردن، سينهي معاناة الانقطاع التام التي يعاني منها سكان المناطق الغربية من العراق.

 

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