أوسوريو يجتمع بجهازه الفني قبل مران الزمالك

اجتمع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع معاونيه، على هامش المران الصباحي اليوم الأحد استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبدأ أوسوريو الاجتماع مع معاونيه بمناقشة في بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين ، و بعض الأفكار الفنية و الخططية في إطار الاستعداد للفترة المقبلة.

ويستمرالزمالك فيخوض تدريباته خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وتقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية غدا الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

في سياق متصل، استقبل اتحاد الكرة المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف القيد لنادي الزمالك مجدداً .

جاء إيقاف قيد الفارس الأبيض بسبب شكوى من نادي كاراكاس الفنزويلي تؤكد عدم حصوله على مستحقاته من صفقة انتقال البنيني سامسون أكينيولا إلى الزمالك وقدرها 10 آلاف دولار".

في سياق متصل، ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بداية من 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

الجدير بالذكرأن الجهاز الفني حدد يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي .