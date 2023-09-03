آينتراخت فرانكفورت بقيادة مرموش يواجه كولن اليوم بالدوري الألماني

يلتقي فريق آينتراخت فرانكفورت المحترف في صفوفه الدولي المصري عمر مرموش مع نظيره فريق كولن مساء اليوم الأحد، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني، والتي يحتضنها ملعب "دوتش بانك بارك".

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وكولن

تنطلق أحداث اللقاء، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب "دوتش بانك بارك".

تذاع مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد كولن في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الألماني عبر قناة بي إن سبورتس، القطرية الناقل الحصري لمسابقة البوندسليجا.

ويأتى فريق أينتراخت فرانكفورت فى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الألمانى برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد كولن في المركز السادس عشر بدون أي رصيد من النقاط بعدما خسر أول جولتين من البوندزليجا هذا الموسم.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت المتوقع لمواجهة كولن بالدوري الألماني:

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: توتا، روبين كوش، ويليان باشو.

خط الوسط: إيبميمبي، إلياس شقيري، ماريو جوتز، أريولو بوتا.

خط الهجوم: جينس بيتر هاج، راندال كولو مواني، عمر مرموش