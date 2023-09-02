طبيبة تكشف أعراض نقص الفيتامينات المختلفة

لاحظت الطبيبة العامة تمارا إيلينسكايا وفقًا لحدثها مع صحفية MedicForum أن مشكلة نقص الفيتامينات يمكن أن ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنمط الحياة، على وجه الخصوص، يمكن أن يكون سببها تعاطي الكحول والتدخين، والتغذية غير المتوازنة، واتباع نظام غذائي، والإجهاد، واستخدام الأدوية، وتخزين المواد الغذائية بشكل غير سليم، والأرق، وقلة النشاط البدني في الهواء الطلق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون نقص الفيتامينات بسبب الأمراض، على وجه الخصوص، أمراض الجهاز الهضمي.

أعراض نقص الفيتامينات المختلفة

نقص فيتامين أ : تطور العمى الليلي، جفاف العيون، جفاف الجلد، جفاف الأغشية المخاطية.

نقص فيتامين ب1 (الثيامين): اضطرابات عصبية، ضعف عضلة القلب، ضمور العضلات، أمراض التمثيل الغذائي.

نقص فيتامين ب2 (الريبوفلافين): التعب، تقشر الجلد، خشونة الجلد، الالتهاب (خاصة اللسان، الغشاء المخاطي للفم)، الصداع.

نقص فيتامين ب3 (النياسين): فقدان الشهية، الضعف، التهاب الجلد، الإسهال.

نقص فيتامين ب5 (حمض البانتوثنيك): دوخة، آلام في البطن والمعدة، صعوبة في البلع، أرق، تعب، صداع.

نقص فيتامين ب6: مشاكل الجلد، حب الشباب، تشقق زوايا الفم، مشاكل الجهاز الهضمي، فقدان الشهية، التهيج، القلق.

نقص فيتامين ب7 (البيوتين): تساقط الشعر، هشاشة الأظافر، احمرار الجلد، جفاف الشعر، آلام العضلات، الخمول، فقدان الوزن.

نقص فيتامين ب9 (حمض الفوليك): شحوب، ونسيان، وتقلب المزاج.

نقص فيتامين ب12 (كوبالامين): فقر الدم، تلف الأعصاب، ضعف العضلات، الصداع، مشاكل في الجهاز الهضمي، مزاج مكتئب.

نقص فيتامين C: الضعف الجسدي، آلام المفاصل، الكآبة، التوتر، تشنجات عضلات الساق، ضعف الجهاز المناعي، رائحة الفم الكريهة، نزيف اللثة، ضعف التئام الجروح.

نقص فيتامين د: ضعف العظام، التعب، انخفاض الحالة المزاجية، الاكتئاب، انخفاض الأداء، الألم العضلي الليفي، هشاشة العظام.

نقص فيتامين E: بطء ردود الفعل، ارتعاش العضلات، الرعشة، عدم التركيز، عدم وضوح الرؤية.

نقص فيتامين K: ميل النزيف، وزيادة فقدان الدم في حالة الإصابة.

الطريقة الأكثر دقة لتحديد نقص فيتامين معين هي فحص الدم.