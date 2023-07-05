بعد تحذيرات هيئة الدواء.. أضرار تناول الفيتامينات

حذرت هيئة الدواء من الاسراف في تناول الفيتامينات والتي قد تسبب بعض الاضرار على صحة الانسان، ولكنها أيضًا تعد من الحاجات الضرورية اليومية لمعظم الافراد، وتعتبر مواد مسئولة عن تطور ونمو وظائف خلايا الجسم الطبيعية.

وعلى الرغم من فوائد تناول الفيتامينات على صحة جسم الانسان إلا أنها لها بعض الاضرار التي تؤثر سلبًا أيضًا عليه، والتي ترصدها"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي:

تلعب الفيتامينات دورًا مهمًا في نمو الجسم، وكذلك في عمليات الأيض، ولكل فيتامين وظيفة يقوم بها، لكن عندما تزيد كميته على الحد المسموح فتحدث بعض الاضرار.

يؤثر الافراط في تناول الفيتامينات على صحة الكلى حيث تسبب الجرعات العالية تكون حصوات على الكلى زيادة خطر الاصابة بالسكتة القلبية والوفاة لدى مرضى السكري.

الإصابة بالإسهال أو الإمساك

الشعور بألم المعدة

فقدان الشهية

تقشر الجلد

فقدان الوزن

الإصابة بالصداع الشديد

الشعور بألم العضلات والمفاصل

شحوب لون الجلد

سهولة النزيف عند الإصابة بالكدمات

اضطرابات في الجهاز الهضمي

ارتفاع ضغط الدم

تضخم الكبد

خلل في نمو الجنين خلال فترة الحمل

ولذلك يُنصح دائمًا بتعويض نقص الفيتامينات والمعادن الناقصة في الجسم من الأطعمة الصحية، ولكن تناول الفيتامينات لابد من استشارة الطبيب لتجنب الاضرار الصحية من الافراط من تناولها.