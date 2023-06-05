أكلات يجب تناولها في الصيف لتعويض الفيتامينات المفقودة بالجسم

في فصل الصيف يفقد الجسم المعادن والفيتامينات المفيدة في الجسم مع التعرق المستمر، مما يجب تعويضها بتناول الأكلات الصحية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم والفيتامينات المتعددة، وفيما يلي نقدم لك أهم الأكلات التي يجب تناولها في فصل الصيف.

سلطة الدجاج التايلاندي

سلطة تايلاندية

هي سلطة تايلاندية حارة بها المزيد من النكهات المميزة كالفلفل الحار، وصوص الديميجلاس، والليمون، ويمكن استبدال شرائح اللحم البارد بصدور الرومي ويمكن استبدالها بصدور رجاج، وتقدم مع الخس أو الأرز نخفضه الكربوهيدرات وخفيفة ومنعشة.

سلطة السلمون

سلطة السلمون المشوي

سلطة سمك السلمون المشوي مع الأفوكادو والجرجير والمزيد من أنواع الأجبان المفضلة لديك، هي سلطة خفيفة ومغذية، ويمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، وتجهيزها بشكل سريع، يمكن أن تكون تلك السلطة وجبة أساسية، أو يمكن تقديمها بجانب وجبة العشاء.

الخيار

يعتبر الخيار واحد من أغنى النباتات بالماء لذلك يساعد على تعويض الجسم من الماء المفقود بسبب ارتفاع درجات الحرارة، كما يحتوي أيضا على فيتامينات وأملاح معدنية كفيتامين سي وايه ويحتوي أيضا على الصوديوم والكالسيوم والفسفور والمغنسيوم وألياف، ويساعد الخيار على المحافظة على نضارة البشرة ليجعلها رطبة محمية من أشعة الشمس الضارة، ويعمل أيضا على حماية البشرة من التجاعيد ويقلل من تهيجها وارتفاع درجات الحرارة بها.

البطيخ

يعتبر البطيخ هو أكثر الفاكهة الصيفية شعبية لأنه يحتوي على كميات كبيرة جدا من الماء ومشهور عنه أنه محارب للعطش ويعطي البرودة المطلوبة للجسم التي يواجه بها درجات الحرارة المرتفعة، كما أنه يرطب الجلد ومفيد جدا للأمعاء والكلى ويستخدم في وقف النزيف وتفتيت الحصوات وتخفيض ضغط الدم المرتفع.

الخس

يعتبر الخس واحد من أهم الخضروات المفيدة جدا لترطيب الجسم وتبريد أجهزته خاصة وأنه يحتوي على كميات كبيرة جدا من الماء التي تساعد بشكل كبير في تعويض الجسم من كل كميات المياة التي فقدها الجسم عن طريق العرق أو التبول ، كما يحتوي الخس على فيتامين ايه والذي يساعد بشكل كبير في حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية ويحمي من جفاف الجلد، كما يحتوي على كميات عالية من الألياف والكربوهيدرات والبروتين والكالسيوم والحديد والنحاس.

المكرونة بالبارميجان

هي طريقة لتقديم المكرونة بشكل كلاسيكي مع صلصة سيزر وجبن للبارميزان والخبز المحمص بالزبدة والثوم، مع شرائح الدجاج المشوي أو اللحم البارد، أو مع شرائح السالمون.