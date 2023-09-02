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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة  في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يستعد عشاق  ومتابعي  الكرة الانجليزي  لمتباعه مباراة مانشستر سيتي و ست  هام يونايتد القادمة في المباراة التي تقام على ستاد لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة الـ5 في الدوري الإنجليزي .

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة وست هام يونايتد

  • حراسة المرمى: إيدرسون مورايش
  • الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – مانويل أكانجي – ناثان أكي
  • الوسط: رودري – ماتيو كوفاسيتش – فيل فودين
  • الهجوم: جيريمي دوكو – إرلينج هالاند – خوليان ألفاريز.

ترتيب مانشستر سيتي  وست  هام يونايتد

يدخل مانشسترسيتي مباراة وست هام محتلا صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة ، فيما يحتل وست هام يونايتد المركز الثالث برصيد 10 نقاط .

تشكيل وست هام يونايتد المتوقع لمباراة مانشستر سيتي

  • حراسة المرمى: فابيانسكي.
  • خط الدفاع: جونسون، زوما، كيهرير، كريسويل.
  • خط الوسط: فورنالز، رايس، سوتشيك، دوانز.
  • خط الهجوم: سكاماكا، بووين.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

تبدأ المباراة التي تجمع بين مانششتر سيتي و وست هام  مساء اليوم السبت القادم في تمام 5 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت الإمارات العربية ، 5 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية