يستعد عشاق ومتابعي الكرة الانجليزي لمتباعه مباراة مانشستر سيتي و ست هام يونايتد القادمة في المباراة التي تقام على ستاد لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة الـ5 في الدوري الإنجليزي .

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة وست هام يونايتد

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – مانويل أكانجي – ناثان أكي

الوسط: رودري – ماتيو كوفاسيتش – فيل فودين

الهجوم: جيريمي دوكو – إرلينج هالاند – خوليان ألفاريز.

ترتيب مانشستر سيتي وست هام يونايتد

يدخل مانشسترسيتي مباراة وست هام محتلا صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة ، فيما يحتل وست هام يونايتد المركز الثالث برصيد 10 نقاط .

تشكيل وست هام يونايتد المتوقع لمباراة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: فابيانسكي.

خط الدفاع: جونسون، زوما، كيهرير، كريسويل.

خط الوسط: فورنالز، رايس، سوتشيك، دوانز.

خط الهجوم: سكاماكا، بووين.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

تبدأ المباراة التي تجمع بين مانششتر سيتي و وست هام مساء اليوم السبت القادم في تمام 5 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت الإمارات العربية ، 5 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية