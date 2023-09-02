موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي
يستعد عشاق ومتابعي الكرة الانجليزي لمتباعه مباراة مانشستر سيتي و ست هام يونايتد القادمة في المباراة التي تقام على ستاد لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة الـ5 في الدوري الإنجليزي .
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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة وست هام يونايتد
- حراسة المرمى: إيدرسون مورايش
- الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – مانويل أكانجي – ناثان أكي
- الوسط: رودري – ماتيو كوفاسيتش – فيل فودين
- الهجوم: جيريمي دوكو – إرلينج هالاند – خوليان ألفاريز.
ترتيب مانشستر سيتي وست هام يونايتد
يدخل مانشسترسيتي مباراة وست هام محتلا صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة ، فيما يحتل وست هام يونايتد المركز الثالث برصيد 10 نقاط .
تشكيل وست هام يونايتد المتوقع لمباراة مانشستر سيتي
- حراسة المرمى: فابيانسكي.
- خط الدفاع: جونسون، زوما، كيهرير، كريسويل.
- خط الوسط: فورنالز، رايس، سوتشيك، دوانز.
- خط الهجوم: سكاماكا، بووين.
موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي
تبدأ المباراة التي تجمع بين مانششتر سيتي و وست هام مساء اليوم السبت القادم في تمام 5 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت الإمارات العربية ، 5 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية