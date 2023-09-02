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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عماد البناني يلتقي برموز الزمالك محمود الخواجة وغانم سلطان

عماد البناني يلتقي
عماد البناني يلتقي برموز الزمالك محمود الخواجة وغانم سلطان

التقى الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة القلعة البيضاء والتي تضم أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي، بثنائي من رموز الكرة بالقلعة البيضاء محمود الخواجة وغانم سلطان.

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وأبدى الدكتورعماد البناني ترحيبه بتواجد رموز الكرة لمساندة النادي في الوقت الحالي، مؤكدا على أن اللجنة تبذل قصاري جهدها من أجل حل كل العقبات أمام النادي لتسهيل الأمور سواء الخاصة بفريق الكرة، أو باقي الملفات الأخرى سواء ملفات الفرق الرياضية بجانب الشئون الداخلية بالنادي، حتى نهاية الفترة المكلف برئاستها للجنة.

 

وأوضح أن اللجنة تحاول أن تؤدي دورها بمنتهى الدقة لتسليم النادي بالشكل الأمثل بعد انتهاء انتخابات النادي المقبلة، مؤكدا أنه في مهمة قومية من أجل كيان كبير أسمه نادي الزمالك.


وأكد الكابتن غانم سلطان ومحمود الخواجه دعمهما للجنه متمنين لها التوفيق فى مهمتها الصعبه لحين تسليم النادي لمجلس منتخب مشيدين بالجهد المبذول من اللجنه لحل مشاكل كثيره فى ملفات متعدده رغم الظروف  الصعبه التى يمر بها النادي

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