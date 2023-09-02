مانشستر سيتي يكتسح فولهام بالدوري الإنجليزي

اكتسح مانشستر سيتي على نظيره فولهام برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



أحرز ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الهدف الأول في الدقيقة 31، قبل أن يسجل سريعا تيم ريام لاعب فولهام هدف التعادل في الدقيقة 33، وقبل نهاية الشوط الأول أحرز أكي هدف التقدم عبر رأسية.



قبل أن يسجل هالاند هدف السيتي الثالث في الدقيقة 58 بعدها عاود التسجيل مجددا وأحرز الهدف الرابع عبر ركلة جوزاء في الدقيقة 70.

وقبل نهاية المباراة سجل إررلينج هالاند هدف السيتي الخامس.



بتلك النتيجة رفع ماشستر سيتي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يظل فولهام في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.

