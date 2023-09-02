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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيراميدز يقسو على ألتينوردو التركي بثنائية وديًا استعدادًا للموسم الجديد

بيراميدز
بيراميدز

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز على نظيره فريق ألتينوردو التركي بهدف دون مقابل سجله المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي في ثالث وديات معسكر تركيا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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بيراميدز يتعادل مع ألتينوردو التركي في الشوط الأول

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تشكيل بيراميدز لمواجهة ألتينوردو التركي وديا

 

وأقيمت المباراة على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التي يقيم بها بيراميدز معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وجاء الهدف الوحيد لنادي بيراميدز في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة ٧٤ من عمر المباراة عن طريق المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي بعد دخوله بديلا لدودو الجباس.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - يوسف أسامة نبيه

خط الهجوم: دودو الجباس

 

وشهد الشوط الثاني مشاركة، سيف جعفر وبلاتي توريه وفيستون ماييلي، والقائد عبد الله السعيد.

يذكر أن بيراميدز سبق له خوض مباراتين وديتين في معسكره الخارجي أمام ليماسول القبرصي وانتهت بفوز بيراميدز بثمانية أهداف دون مقابل، قبل الفوز على فارساك أنطاليا التركي بسبعة أهداف نظيفة.

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