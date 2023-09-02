تشكيل بيراميدز لمواجهة ألتينوردو التركي وديا

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشيكل المباراة الودية الثالثة التي يخوضها الفريق اليوم في إطار معسكر الإعداد الخارجي المقام بتركيا.

ويخوض الفريق ثالث مبارياته أمام ألتينوردو التركي في الخامسة من مساء اليوم بملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التي تستضيف معسكر بيراميدز التحضيري للموسم الجديد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - يوسف أسامة نبيه

خط الهجوم: دودو الجباس

يذكر أن بيراميدز سبق له خوض مباراتين وديتين في معسكره الخارجي أمام ليماسول القبرصي وانتهت بفوز بيراميدز بثمانية أهداف دون مقابل، قبل الفوز على فارساك أنطاليا التركي بسبعة أهداف نظيفة.

يوسف شعبان ينضم لمعسكر بيراميدز في تركيا

والتحق المدافع الشاب وفريق ٢٠٠٣ يوسف شعبان بمعسكر فريق نادي بيراميدز في مدينة بوردور التركية استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد، وهو المعسكر الذي يستمر حتى الخميس المقبل.

ويكمل يوسف شعبان قائمة بيراميدز في معسكر تركيا ودعم خط الدفاع، خاصة في ظل مغادرة ثنائي خط الدفاع محمود مرعي وعلي جبر خلال ساعات للانضمام لصفوف المنتخب الوطني الأول في معسكر سبتمبر.

يذكر أن بيراميدز يخوض ثالث مبارياته الودية في الخامسة من مساء اليوم على ملعب ماكو ستاديوم في مدينة بوردور التركية في إطار معسكر الإعداد.