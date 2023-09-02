بيراميدز يتعادل مع ألتينوردو التركي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وفريق ألتينوردو التركي في ثالث وديات معسكر تركيا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتقام المباراة على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التي يقيم بها بيراميدز معسكر الإعداد للموسم الجديد.

يذكر أن بيراميدز سبق له خوض مباراتين وديتين في معسكره الخارجي أمام ليماسول القبرصي وانتهت بفوز بيراميدز بثمانية أهداف دون مقابل، قبل الفوز على فارساك أنطاليا التركي بسبعة أهداف نظيفة.

بدأ تشكيل بيراميدز في اللقاء

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - يوسف أسامة نبيه

خط الهجوم: دودو الجباس