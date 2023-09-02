السبت 02 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيراميدز يتعادل مع ألتينوردو التركي في الشوط الأول

بيراميدز
بيراميدز

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وفريق ألتينوردو التركي في ثالث وديات معسكر تركيا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

txt

تشكيل بيراميدز لمواجهة ألتينوردو التركي وديا

txt

إغلاق المحال في باكستان بسبب إضراب العمّال (شاهد)

وتقام المباراة على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التي يقيم بها بيراميدز معسكر الإعداد للموسم الجديد.

يذكر أن بيراميدز سبق له خوض مباراتين وديتين في معسكره الخارجي أمام ليماسول القبرصي وانتهت بفوز بيراميدز بثمانية أهداف دون مقابل، قبل الفوز على فارساك أنطاليا التركي بسبعة أهداف نظيفة.

بدأ تشكيل بيراميدز في اللقاء

 

حراسة المرمى: شريف إكرامي

 

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد فتحي - كريم حافظ

 

خط الوسط: مهند لاشين - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - يوسف أسامة نبيه

 

خط الهجوم: دودو الجباس