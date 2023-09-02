هل يمنع الأسبرين الإصابة بمرض السكري؟|يهدد كبار السن بالنزيف في هذه الحالة

أثبتت دراسة علمية حديثة أن تعاطي الأسبرين يوميًا قد يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما ويتناولون جرعة منخفضة أي ما يعادل (100 ملج يوميا) منه الأسبرين كانوا أقل احتمالًا للإصابة بنسبة 15%.

متى يسبب الإسبرين نزيف لدى كبار السن؟

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الرغم من اعتقاد خبراء الصحة من أن الأسبرين يقلل الالتهاب، وهو المحرك الرئيسي للمرض، إلا أنهم حذروا من زيادة خطر النزيف لدى كبار السن من تناوله، ما يعني أنه يجب تناوله بانتظام فقط بعد مشورة الطبيب، كما هو الحال بعد نوبة قلبية.

هل يمنع الأسبرين الإصابة بمرض السكري؟

في الوقت نفسه، أراد باحثو الدراسة اختبار تأثير الأسبرين على مرض السكري ومستويات الجلوكوز في بلازما الصيام (FPG) – مستويات السكر في الدم بعد فترة من عدم تناول الطعام – بين كبار السن، ودرسوا بيانات أكثر من 16 ألف مشارك كانوا يتمتعون بصحة جيدة في بداية فترة الدراسة، حيث تم إعطاء نصفهم 100 ملغ من الأسبرين يوميا بينما تم إعطاء الآخرين علاجًا وهميًا.

وعند المتابعة بعد نحو خمس سنوات، كان هناك 995 شخصًا تم تشخيص إصابتهم بالسكري - 459 منهم من تناولوا الأسبرين مقارنة بـ 536 في مجموعة الدواء الوهمي وهو انخفاض بنسبة 15%، كما وجد أن لديهم معدل أبطأ في الزيادة في مستويات الجلوكوز في بلازما الصيام، وفقا للنتائج المقرر تقديمها في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري (EASD) في هامبورج الشهر المقبل.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن العوامل المضادة للالتهابات مثل الأسبرين تتطلب مزيدًا من الدراسة في ما يتعلق بدورها في الوقاية من مرض السكري، حيث إن العلاج بالأسبرين قلل من الإصابة بمرض السكري وأبطأ الزيادة في نسبة الجلوكوز في بلازما الصيام مع مرور الوقت بين كبار السن الأصحاء في البداية.

ونظرا لتزايد انتشار مرض السكري من النوع الثاني بين كبار السن، فإن قدرة العوامل المضادة للالتهابات مثل الأسبرين على الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني أو تحسين مستويات الجلوكوز تحتاج إلى مزيد من الدراسة.

وفي هذا الصدد، يوصي الأطباء كبار السن بتناول الأسبرين يوميًا فقط عندما يكون هناك سبب طبي للقيام بذلك، مثل بعد تعرضهم لنوبة قلبية.