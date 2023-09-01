خبير اقتصادي: "انضمام مصر لـ "بريكس" سيعزز الاستثمار في المنطقة" (شاهد)

أكد الدكتور محمد عادل، الخبير الاقتصادي، أن انضمام مصر لمجموعة "بريكس" سيعزز الاستثمار في المنطقة ويقلل من احتياج مصر إلى الدولار، وسيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري.

تابع "عادل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الجمعة، أنه من المتوقع الإعلان قريبًا عن إنشاء منطقة صناعية روسية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

أوضح أن المنطقة الصناعية الصينية تيدا بقناة السويس والتي تضم 140 شركة جذبت تعاقدات بقيمة 3 مليارات دولار العام الماضي لنحو 50 مشروعًا.

أشار إلى أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تمتلك كل أدوات جذب الاستثمار ولديها صلاحيات للتعامل بعيدًا عن أي تعقيدات حكومية.

واصل عادل أن مصر حصلت على ملياري دولار حصيلة ضريبية مسددة من شركة - تيدا - الصينية التي تعمل في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد.