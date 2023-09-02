نجوم الكرة لـ " الوفد " : " سلاح المال "يزيد سطوة أندية الشركات ويهدد وجود الاندية الجماهيرية

تواصل أندية الشركات والمؤسسات والاندية الخاصة سيطرتها على كرة القدم المصرية خلال السنوات الأخيرة، بعدما شهد الدوري المصري الممتاز وجود أكثر من فريق من فرق الشركات على رأسها فاركو والبنك الأهلي والمقاولون وانبي وسيراميكا وفيوتشر والجونة وزد وبيراميدز وغيرهم من الأندية التي بدأت تظهر وبقوة في المسابقة لتقتل فرص الأندية الشعبية في التواجد ، ولا يقتصر الامر علي الدوري الممتاز بل ان اتدية الشركلت والاندية الخاصة تسيطر ايضا علي دوري القسم الثاني "دوري المحترفين ".

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وتعاني الأندية الشعبية من نقص الموارد المالية وهو ما يهدد وجودها واستمرارها في المنافسة خلال المواسم القادمة ، وسط الفروقات المادية الكبيرة بينها وبين اندية الشركات الغنية.



وأكد نجوم الكرة المصرية أن سيطرة أندية الشركات أدي لتراجع واختفاء عدد كبير من الأندية الجماهيرية ولاحظنا هبوط اثنين من الاندية الشعبية ضمن الثلاثة الهابطين في نهاية الموسم المنقضي وهي غزل المحلة واسوان وذلك في ظل نقص الموارد المادية لهذة الأندية وهو ما يقتل روح المتعة داخل الدوري المصري حيث لم نعد نري جماهير في المدرجات.



وقال محمد عبدالواحد نجم الزمالك السابق ومدرب البنك الاهلي الحالي في تصريحات خاصة ل" الوفد ": "الأموال حاليا هي الأساس في أي دوري ، واندية الشركات هي فقط القادرة على التعاقد مع صفقات قوية والقيام بعدد كبير من التدعيمات على عكس الأندية الشعبية على سبيل المثال نادي غزل المحلة " اسم كبير " ولديه جماهير وعشاق كثيرون ، وكذلك أسوان أيضًا لم يستطيعا تفادي الهبوط في نهاية الموسم الماضي ومواجهة الاندية أصحاب الأموال والاستثمارات الكبيرة .



وأضاف: " كرة القدم حاليا عبارة عن أرقام وأموال ، ونحن نتابع الدوري السعودي الذي أصبح يضم نجوم لامعين في كل أرجاء العالم ، في ظل وجود قوة شرائية كبيرة بالمملكة .



و أبدي سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق حزنه على وضع الأندية الجماهيرية في الدوري قائلا : نجد الإسماعيلى في كل موسم يصارع الهبوط وهبط المحلة وأسوان ، كما هناك اندية جماهيرية أخري غير متواجدة كالمنصورة والسويس والاوليمبي والمنيا وذلك بسبب الظروف المادية كونها الأساس حاليا ".



وواصل : " أي نادي يمتلك ميزانية ضخمة سينافس في الدوري وهي المشكلة الحقيقية التي تواجه الأندية الجماهيرية في مصر خلال الفترة الأخيرة ".



واكمل حديثه قائلا : "لابد من دعم الرعاة والشركات الكبيرة الممثلة في البنوك وشركات الاستثمارات والأدوية مع الأندية الجماهيرية من أجل مواجهة الأزمة المالية عن طريق وضع اسم النادي بجانب اسم الشركة فيعود المكسب علي الإثنين ".



وأختتم :" إذ لم يتم مساندة الأندية الجماهيرية بهذا الشكل سنجد في كل موسم هذة الاندية تندثر ".



وقال رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق : " أؤيد دعم الأندية الشعبية لانها تعاني من ازمة مالية طاحنة ، جميعا يتابع ويشجع هذة الفرق منذ الصغر،ودوري المحترفين " فكرة فاشلة" تم اقرارها دون دراسة ".

واضاف : لا بد من وجود راعي قوي للاندية الجماهيرية ، بالإضافة إلى بث وبيع المباريات ، وحضور الجماهير من أجل توفير بعض الإمكانيات المادية لهذه الاندية ".

