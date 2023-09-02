محمد عبدالواحد لـ الوفد: الأموال كلمة السر في صراع الأندية الشعبية والشركات

تحدث محمد عبدالواحد نجم الزمالك السابق ومدرب البنك الأهلي الحالى على موقف الأندية الشعبية في الدوري الممتاز في ظل وجود صراع كبير بينها وبين أندية الشركات والمؤسسات الكبري يهدد بقاء الأندية الجماهيرية.

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قال محمد عبدالواحد في تصريحات خاصة "عبر بوابة الوفد": "الأموال حاليا هي الأساس في أي دوري، فأندية الشركات هي فقط القادرة على التعاقد مع صفقات والقيام بعدد كبير من التدعيمات على عكس الأندية الشعبية على سبيل المثال نادي غزل المحلة " اسم كبير " ولديه جماهير وعشاق له، وكذلك أسوان أيضًا خلال الموسم الماضي لم يستطع تفادي الهبوط ومواجهة الأندية أصحاب الأموال والاستثمارات بسبب الظروف المادية".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "كرة القدم حاليا عبارة عن أرقام وأموال، جميعًا نتابع الدوري السعودي الذي أصبح يضم نجوم لامعين في كل أرجاء العالم، في الماضي لم نتوقع أو نسمع من قبل عن أن لاعب عالمي كبير يلعب في دوري عربي، ولكن أصبح واقع حاليا في ظل وجود قوة شرائية كبيرة بالمملكة بجانب رغبة وزارة الرياضة وكذلك الملك محمد بن سلمان في وضع السعودية بمصاف الدوريات الكبري".

وأتم حديثه قائلا: "كذلك الوضع في الدوري المصري الأندية الكبيرة وأندية الشركات هي التي تمتلك ميزانية ضخمة وقادرة القيام بتدعيمات والتعاقد مع لاعبين على أعلى مستوى، لذا كل موسم هيقع نادي جماهيري في مراكز الهبوط حتي يختفي تماما و"مانسمعش عنهم تاني".