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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الشيشيني لـ الوفد : الأندية الشعبية ستختفي من الدوري في هذة الحالة

سامي الشيشيني
سامي الشيشيني

أعرب سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق عن حزنه على موقف الأندية الجماهيرية في مصر مشيرا أن لا بد من وقوف الراع والشركات الكبيرة بجانب هذة الاندية للحفاظ على استمرار تواجدهم في الدوري الممتاز.

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وقال سامي الشيشيني في تصريحات خاصة " عبر بوابة الوفد ": "  نجد الإسماعيلى أكتر من موسم بيصارع الهبوط وكذلك هبوط غزل المحلة وأسوان ، كما هناك اندية جماهيرية أخري غير متواجدة كالمنصورة والسويس والاوليمبي والمنيا وذلك بسبب الظروف المادية كونها الأساس حاليا ".

وأضاف نجم الزمالك السابق: " أي نادي يمتلك ميزانية ضخمة هيقدر يشتري لاعيبه وينافس في الدوري وهي المشكلة الحقيقة التي تواجه الأندية الجماهيرية في مصر خلال الفترة الأخيرة ".

واكمل حديثه قائلا : "لابد من وقوف الراع والشركات الكبيرة الممثلة في البنوك الكبري وشركات الاستثمارات والأدوية مع الأندية الجماهيرية من أجل مواجهة الأزمة المالية عن طريق وضع اسم النادي بجانب اسم الشركة فيعود المكسب علي الإثنين ".

وأختتم :" إذ لم يتم مساندة الأندية الجماهيرية بهذا الشكل سنجد في كل موسم  هذة الاندية بتندثر ومش موجودة نهائيا ".

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