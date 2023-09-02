السبت 02 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رضا عبدالعال لـ الوفد : دوري المحترفين " فكرة فاشلة " وأطالب إتحاد الكرة بالنظر في القرار

رضا عبدالعال نجم
رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق

أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق أن الاتحاد المصري لكرة القدم أتخذ قرار إقامة دوري المحترفين دوي وعي أو دراسة سابقة مشيرا أنه لابد من وجود راعي قوي ليساند الأندية الجماهيرية.

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قال رضا عبدالعال في تصريحات خاصة عبر " بوابة الوفد" : " أؤيد دعم الأندية الشعبية بنسبة مليون في الميه ، لأنها تعاني من أزمة مالية طاحنة، جميعا يتابع ويشجع هذة الفرق منذ الصغر، دوري المحترفين " فكرة فاشلة" تم اتاخدها دون وعي أو دراسة سابقة ".

وأضاف نجم الكرة المصرية : " هناك عدد كبير من الفرق هتأتي إلى القاهرة لخوض مبارياتها سواء أندية الصعيد أو بحري أو القناة وهو أمر صعب عليهم، ولكي يتم تنفيذ ذلك كان لابد من وجود راعي قوي إلى ، بالإضافة إلى بث وبيع الماتشات ، وحضور الجماهير من أجل توفير بعض الإمكانية المادية لهم ".

وتابع عبدالعال حديثه قائلا : " في رأي الشخصي أقل تكلفة لأي نادي لابد أن تكون 30 مليون جنية سواء من الراعاة أو البث ، لأن اي لاعب في هذه الأندية يساوي 3 مليون جنية على الاقل " .

وأتم : "لذا  قرار دوري المحترفين جاء بدون أي دراسة و  على اتحاد الكرة النظر لهذا القرار مرة أخري قبل انطلاق المسابقة لحن توفير مستثمر جيد قادر على شراء  الدوري ".

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