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الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد عبدالواحد للوفد: هذا الثنائي هو الأنسب لرئاسة الزمالك

محمد عبد الواحد
محمد عبد الواحد

أكد محمد عبدالواحد أن استقرار الزمالك سيأتي في حالة انتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء، موضحا أن خالد عبدالعزيز و أحمد سليمان هما الأنسب لرئاسة الأبيض بسبب الخبرات.

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قال محمد عبدالواحد في تصريحات خاصة " عبر بوابة الوفد " : " من وجهتي نظري الشخصية الأنسب لرئاسة الزمالك هو المهندس خالد عبدالعزيز و أحمد سليمان فهم أبناء النادي ولديهم تجارب سابقة وخبرة كبيرة في المجال الرياضي ".
وأضاف نجم الزمالك السابق:  " الزمالك يحتاج إلى استقرار فني وأداري ومالي ، وسيتحقق ذلك في حالة انتخاب مجلس إدارة جديد في الفترة القادمة وهذا ما يحتاجه  اي فريق في العالم وليس الابيض فقط ".

وتابع محمد عبدالواحد : "  مشاكل الزمالك الحالية حمل ثقيل على اللجنة الثلاثية سواء الإدارية والمالية ، فهم في موقف صعب للغاية  " وربنا يكون في عونهم "  ، ولذا تكاتف رجال الأعمال مع المسؤولين بداية من وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحى سيكون له أثر كبير في حل الأزمات ".
وواصل : " أتوقع أن يقف الجميع في ظهر النادي خلال الفترة الصعبة ،  وأتمني أيضا أن يقف الراع ورجال الأعمال الكبار خلف الكيان فهم قادرين على حل الأزمات ، مثلما يحدث مع الأهلي عندما يمر النادي باي مشكلة مالية كبيرة نجد رجال الأعمال الأهلاوية يتكاتفوا لحلها ".

وأتم حديثه قائلا : " أتمني أن يكون لرجل الأعمال الزمالكاوية الكبار دور في حل الأزمات، فالفريق يستعد حاليا للموسم الجديد ويحتاج للتكاتف ، وحل مشاكل المجلس السابق والتي أصبحت من الماضي " وياريت الكل ينسي الفترة دي "  ".