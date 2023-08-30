محمد عبدالواحد للوفد: هذا الثنائي هو الأنسب لرئاسة الزمالك

أكد محمد عبدالواحد أن استقرار الزمالك سيأتي في حالة انتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء، موضحا أن خالد عبدالعزيز و أحمد سليمان هما الأنسب لرئاسة الأبيض بسبب الخبرات.

قال محمد عبدالواحد في تصريحات خاصة " عبر بوابة الوفد " : " من وجهتي نظري الشخصية الأنسب لرئاسة الزمالك هو المهندس خالد عبدالعزيز و أحمد سليمان فهم أبناء النادي ولديهم تجارب سابقة وخبرة كبيرة في المجال الرياضي ".

وأضاف نجم الزمالك السابق: " الزمالك يحتاج إلى استقرار فني وأداري ومالي ، وسيتحقق ذلك في حالة انتخاب مجلس إدارة جديد في الفترة القادمة وهذا ما يحتاجه اي فريق في العالم وليس الابيض فقط ".

وتابع محمد عبدالواحد : " مشاكل الزمالك الحالية حمل ثقيل على اللجنة الثلاثية سواء الإدارية والمالية ، فهم في موقف صعب للغاية " وربنا يكون في عونهم " ، ولذا تكاتف رجال الأعمال مع المسؤولين بداية من وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحى سيكون له أثر كبير في حل الأزمات ".

وواصل : " أتوقع أن يقف الجميع في ظهر النادي خلال الفترة الصعبة ، وأتمني أيضا أن يقف الراع ورجال الأعمال الكبار خلف الكيان فهم قادرين على حل الأزمات ، مثلما يحدث مع الأهلي عندما يمر النادي باي مشكلة مالية كبيرة نجد رجال الأعمال الأهلاوية يتكاتفوا لحلها ".

وأتم حديثه قائلا : " أتمني أن يكون لرجل الأعمال الزمالكاوية الكبار دور في حل الأزمات، فالفريق يستعد حاليا للموسم الجديد ويحتاج للتكاتف ، وحل مشاكل المجلس السابق والتي أصبحت من الماضي " وياريت الكل ينسي الفترة دي " ".