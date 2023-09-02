لبيعها في السوق السوداء.. تفاصيل سقوط صاحب محل يحتكر السجائر

سقط في قبضة مباحث القاهرة صاحب محل يحتكر السجائر ويخزنها داخل محله لبيعها في السوق السوداء.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب محل - كائن بدائرة قسم شرطة شبرا).. وبحوزته (196 علبة سجائر - 84 كيس بن "جميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر").



المواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

.. وتولت النيابة العامة التحقيق

وفي سياق آخر لقي عامل مصرعه غرقا في النيل أعلى دائري المنيب بالجيزة، وتم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا بسقوط شخص في نهر النيل من أعلى دائري المنيب.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتوفي عامل يبلغ من العمر 25 عاما، كان بصحبة صديقه لدى عودتهما من المعادي تجاه الهرم وأثناء عبور المتوفي من الحارة السريعة، اختل توازنه وسقط في النيل.

وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص، وأنه تم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في مصرع مزارع، غرقا بقرية في العياط.

وتبين من التحريات أن المتوفي اختل توازنه خلال ري أرض زراعية، وسقط بالترعة، مما أدى لغرقه، لعدم إجادته السباحة.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، بالإضافة إلى أقوال أفراد من أسرته، وأكدوا صحة التحريات، وعدم اشتباههم في وفاته جنائيا، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بترعة في العياط، بإجراء التحريات تبين أن مزارع اختل توازنه أثناء ري أرض زراعية، وسقط بالترعة فتعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم انتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.





