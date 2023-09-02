القبض على تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية المعينة بتأمين طريق القاهرة الفيوم الصحراوى بمحافظة الفيوم من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بالفيوم وذلك حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

واعترف المتهمين أثناء مواجهتهم بحيازة المبالغ المالية بقصد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي السابق ضبطت إدارة مباحث القاهرة، على تاجر مخدرات هارب من حكم بالإعدام في قضية مخدرات، و يدعى أحمد سمير والشهير بأبوره مع اثنين من أشقائه ضبطوا أثناء تجارتهم غير المشروعة في منطقة الأميرية، وبحوزتهم 2 كيلو ونصف الكيلو لمخدر الهيروين.

و كان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية ، قد ألقوا القبض على 2 أشقاء وقام آخر بالهرب عن طريق بعض معاونيه، وبحوزتهم 2 كيلو ونصف الكيلو من مخدر الهيروين، وبعض الأسلحة البيضاء والنارية، وهاتف محمول ومبلغ مالي 816 ألف جنيه.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.

وبتطوير مناقشته بمعرفة معاون مباحث وحدة مباحث القسم عن مصدر المواد المخدرة المضبوطة بحوزته، أقر باتخاذه من مسكنه في دائرة القسم، مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وتخزين المواد المخدرة.

قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملة أمنية مكبرة بنطاق مديريتى أمن (الغربية والدقهلية) لضبط عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر "بدون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، ولدى استشعار العناصر بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرع (عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق اتهامه فى 32 قضية "سلاح نارى – مخدرات - سرقة بالإكراه"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "شروع فى قتل - مخدرات - سلاح نارى").. بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية.