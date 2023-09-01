غرق طفلين في ترعة بقرية بني فيز بأسيوط
غرق طفلين أبناء عمومة في ترعة بقرية بني فيز التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط، أثناء لهوهما بجانب تلك الترعة.
وفور تلقيه إخطاراً بهذا الحادث، انتقل مدير أمن أسيوط، وقوات الأمن والشرطة، وضباط المباحث، وسيارات الإسعاف، وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ في قرية بني فيز.
وعند إجراء الفحص والمعاينة، تأكدت صحة البلاغ حيث تم اكتشاف جثتي الطفلين المتوفيين، حيث يدعى الأول "حمزة إ.ع" ويبلغ من العمر عامين، والثاني "أحمد ط.إ" ويبلغ من العمر 4 أعوام، وتمكن الأهالي من انتشال جثتيهما.
تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى بأسيوط بتصرف من النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبدء التحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادث والملابسات التي أدت إلى وفاة الطفلين.
يعد هذا الحادث مؤلمًا ومؤسفًا، ويذكرنا بأهمية توعية المجتمع بأهمية السلامة العامة والحذر عند الاقتراب من المياه، خاصة للأطفال الصغار. إن غرق الأطفال يعد مخاطرة كبيرة، لذا ينبغي على الأهالي والمجتمع بشكل عام أن يكونوا مستفيدين من تلك الحوادث المؤلمة وأن يتخذوا كافة الاحتياطات اللازمة لحماية أطفالهم ومنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.
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