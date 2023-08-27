كشف تفاصيل واقعة تعذيب "كلب" في الساحل وصاحبه: كنت بأدبه 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر من خلاله شخص يقوم بالتعدي بالضرب على "كلب " في منطقة الساحل بالقاهرة، الأمر الذي أثار موجة من الغضب تجاه الواقعة وتصرف الشخص بالتعدي على هذا الحيوان، مطالبين بضبطه ومعاقبة على هذا الفعل .

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو المتداول ، وتمكنت من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدى على "كلب" بالطريق العام بمنطقة الساحل بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (فنى كهربائى) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بدعوى ترويض الكلب خشية إيذائه للمارة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى شهدت منطقة حلمية الزيتون خلال الأيام القليلة الماضية، واقعة بشعة راح ضحيتها شخص وأصيب شقيقه بعد خلاف مع جارهم الذي يمتلك طلب شرسر يرون به المارة .

وقام المتهم بإطلاق أعيرة خرطوش تجاه الضحايا ما أدي لمقتل أحدهما وإصابة الآخر ،ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إلقاء القبض علي المتهم بإرتكاب الواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسابه.

وكانت "الوفد " قد إلتقت شقيق الضحية ،والذي إصيب جراء قيام المتهم بإطلاق الخرطوش عليهم ،وطالب بالقصاص العاجل والعادل بإعدام المتهم حتي يشفي غليلهم وتبين نارهم على فقيدهم الذي قتله المتهم .