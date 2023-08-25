رضا عبدالعال للوفد: أموال صفقات النجوم السبب في إستقالة مجلس إدارة الزمالك

وجه رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق اتهامات قاسية مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق والذي تقدم باستقالته خلال الأيام الماضية بشأن اختفاء أموال رحيل نجوم الأبيض .

رضا عبدالعال يكشف سبب رحيل مجلس إدراة الزمالك السابق

وقال رضا عبدالعال في تصريحات خاصة عبر بوابة الوفد: " أين أختفت أموال صفقات مصطفى محمد، إمام عاشور ، مصطفي فتحي لماذا لم تظهر عقود اللاعبين حتى الآن ".

وأضاف نجم الزمالك السابق : " أين أيضآ أموال المحلات التي سيطر عليها مرتضى منصور قبل عزله ".

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك قررت فصل محمود صبحي مدير الخزينة بالنادي وإحالته للنيابة العامة المصرية بسبب ارتكاب عدد من المخلفات، كما قررت إيقاف عدد من الموظفين ومنعهم من دخول مقر نادي الزمالك واحالتهم للتحقيق وهم، محمود خالد رئيس الشؤون القانونية، ومحمود العسال المستشار القانوني للنادي، وشريف حسين نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة العقارات بالنادي، ووليد بخيت مدير شؤون العاملين، ومحمد إبراهيم مسؤول الماليات، ومحمد حنفي مدير المتابعة.