الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رضا عبدالعال للوفد : متفائل باللجنة الثلاثية..وأتوقع تنازل ممدوح عباس عن الحجز

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون القلعة البيضاء ستسعي من أجل مصلحة الكيان وستعمل من أجل حل المشاكل التي تسبب بها المجلس السابق .

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قال رضا عبدالعال في تصريحات خاصة عبر بوابة الوفد : " متفائل خير وجميع الزمالكاوية أيضا بالمجلس الجديد وقدرته علي حل المشاكل التي تسبب بها المجلس السابق والذي كان يعمل من أجل مصالحه الشخصية فقط ".

وأضاف عبدالعال: " أتوقع أن تحرص اللجنة الثلاثية أو المجلس الذي سيتم انتخابه خلال الشهور القادمة 
على مصلحة القلعة البيضاء وخصوصا انه سيتك كشف حساب ما فعله المجلس القديم خلال الفترة المقبلة ".

وأتم حديثه قائلا  : " كما أتوقع ان يساند رجال الأعمال الزمالك في الفترة القادمةمن توفير راع وبنوك لمساندة الكيان في أزمة الديون،  أن يقوم ممدوح عباس بالتنازل عن الحجز " .

ويذكر أن لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة الدكتور احمد عبد الوكيل وكيل الوزارة -مدير المديرية توجهت للقيام بعملية تسليم وتسلم  شؤون نادي الزمالك الرياضي إلى اللجنة الثلاثية .
تسلم كل من اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي المدير التنفيذي، السيد احمد فؤاد الوطن المدير المالي ، السيد ايمن عبد المنعم ابو سريع مدير النشاط الرياضي إدارة النادي .

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