الأمن يضبط تاجر بحوزته 196 علبة سجائر و84 كيس بن 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل،كائن بدائرة قسم شرطة شبرا وبحوزته 196 علبة سجائر 84 كيس بن جميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر.

وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي السابق نفى مصدر أمنى صحة مقطع الفيديو الذى تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وجود تجمعات ليلية بإحدى المحافظات.

وأكد المصدر على أن ذلك المقطع قديم سبق تداوله منذ عدة أعوام

ويأتى ذلك فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.. وأنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الشائعات بشكل حاسم .