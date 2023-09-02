"بحوث التناسليات" يطلق قافلة بيطرية مجانية لدمياط في إطار مبادرة حياة كريمة

أعلن معهد بحوث التناسليات الحيوانية عن إطلاق قافلة بيطرية مجانية لمحافظة دمياط اليوم لعلاج مواشي صغار المربين والفلاحين بقري حياة كريمة بمحافظة دمياط في الفترة من 2 سبتمبر - 7سبتمبر 2023 .

قافلة بيطرية مجانية لمحافظة دمياط





و أكد الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين

أن هذه القافلة سوف تقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة دمياط وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الانتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.



واضاف فاضل ان هذة القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين بقري محافظة دمياط .



وأكد فاضل ان هذة القافلة سوف تجوب عدة قري بمحافظة دمياط وهي قري يوم السبت ٢ سبتمبر مركز الزرقا وحدة عزبة النظارة-سيف الدين يوم الأحد الموافق ٣ سبتمبر مركز كفر البطيخ وحدة الجبايلة يوم الاثنين الموافق ٤ سبتمبر مركز كفر سعد وحدة السعدية يوم الثلاثاء الموافق ٥ سبتمبر مركز كفر سعد وحد عزبة السوق ويوم الأربعاء ٦ سبتمبر مركز فارسكور وحدة شرباص ويوم الخميس الموافق ٧ سبتمبر مركز دمياط وحدة البصارطة .

واضاف فاضل ان هذة القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.