الزراعة تشن حملة تفتيش على منافذ بيع المبيدات بالمحافظات

قال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إن الموسم الصيفي قارب على الانتهاء وسيجني المزارع نتاج عرقه طول الموسم حيث بدأ جني بعض حقول القطن المبكرة في المحافظات دون تأثُر بالآفات الزراعية.

وأضاف رزق في تصريحات له،أن الوزارة دعمت المزارعين بتوفير المبيدات اللازمة لمكافحة آفات القطن طوال الموسم (التربس ، المن ، دودة ورق القطن ، ديدان اللوز) وأيضا الدعم الفني للمزارعين بالتواجد معهم من خلال حملات المرور الشبه يومية في الغيطان من رجال مكافحة الآفات بالمديريات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات طوال الموسم للوصول بالمحصول الى بر الأمان ولا يتوقف ذلك على القطن فقط بل بجميع المحاصيل الصيفية مثل الذرة والتي تدخل في غذاء الانسان في بعض المناطق وكعلف للماشية.

لجان لمرور

وكشفت وزارة الزراعة أن لجان المرور بلغت ما يقارب 1002 لجنة مرور حتى الآن.

قال رزق إن محاصيل الفاكهة لم تكن بعيدة عن نظر الإدارة حيث تعمل على الحد من الآفات مثل ذباب الفاكهة وآفات النخيل خصوصاً سوسة النخيل الحمراء والتي وفرت الوزارة لها المبيدات اللازمة وأيضا أجهزة الحقن التي تعمل على توفير المبيدات واستخدامها بفاعلية وسهولة، وجار تخصيصها للمديريات استعدادا للمكافحة في كافة المديريات حيث بدأت بتوزيع هذه الحاقنات على محافظة مرسى مطروح وتشكيل لجان بواحة سيوة.

كما قامت الإدارة بالعديد من الحملات الإرشادية وأيام الحقل بمديريات الزراعة المختلفة واللقاءات مع مهندسي المكافحة بالمديريات للتعرف على أهم المعوقات وحلها.

وأكدت وزارة الزراعة أنه حفاظا على الاستخدام الامن والرشيد للمبيد شنت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات وشرطة المسطحات المائية العديد من الحملات على مستوى الجمهورية وصلت الى 10452 حملة لضبط سوق المبيدات.