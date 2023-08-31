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الخميس 31 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة تخفض أسعار تقاوي القمح 100 جنيه

القمح
القمح

أعلنت وزارة الزراعة تخفيض أسعار تقاوي القمح للمزارعين بقيمة 100 جنيه، ليصبح سعر عبوة التقاوي 550 جنيهًا بدلا من 650 جنيهًا.

 زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول

وأوضح الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي في وزارة الزراعة، أن تلك الخطوة جاءت دعمًا للمزارعين وتشجيعهم على زراعة التقاوي المعتمدة، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.

وأكد إبراهيم أن تخفيض أسعار التقاوي لاقى استحسانًا واسعًا من المزارعين، وساهم في زيادة الإقبال على شراء التقاوي المعتمدة.

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وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد يتابع محصول الذرة في المحافظة

وفي سياق متصل، عقدت وزارة الزراعة اجتماعًا مع مديري مديريات الزراعة بجميع المحافظات، لمناقشة الاستعداد لتطبيق الدورة الزراعية في محصول القمح اعتبارا من الموسم المقبل.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، لضمان نجاح تطبيق الدورة الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

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