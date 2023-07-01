إجراءات طبية لنقل فيل جوًا من سريلانكا إلى تايلاند بعد إهماله

يستعد أطباء بيطريون لإعادة فيل جوا من سريلانكا إلى موطنه الأصلي في تايلاند نهاية الأسبوع الجاري، بعد أن أمضى أكثر من عقدين في معبد بوذي، حيث ادعى نشطاء أنه تعرض للإهمال، وفق روسيا اليوم.

وقدمت العائلة الملكية التايلاندية الفيل كهدية عام 2001 إلى حكومة سريلانكا، التي أهدته بدورها إلى المعبد حيث منح أدوارا بارزة في المواكب الدينية.

ومع ذلك أثارت مجموعة نشطاء حقوق حيوان مزاعم تعرض الفيل للإهمال، بما في ذلك تيبس ساقه بسبب إصابة أهملت لفترة طويلة.

وضغط النشطاء العام الماضي من أجل تدخل المسؤولين التايلانديين الذين طالبوا مسؤولي المعبد بالسماح بعودة الفيل إلى تايلاند لتلقي العلاج الطبي.

وقال مؤسس جماعة حقوق الحيوان بانشالي بانابيتيا إن "هذه ليست النهاية، ولكنها بداية حياة جديدة للفيل".

ووافق المعبد على نقل الفيل في نوفمبر 2022 إلى حديقة الحيوان الوطنية في سريلانكا، حيث تلقى العلاج، فيما يرتقب الإعداد للنقل الجوي إلى تايلاندا المقرر يوم الأحد.

وقال مادوشا بيريرا، الجراح البيطري في حديقة الحيوان، إن الفيل كان يعاني من جرحين كبيرين عند وصوله، لكنهما التأما، مضيفا أن حديقة الحيوان لم تتمكن من معالجة ساق الحيوان بشكل كامل بسبب الافتقار للإمكانيات.

وأضاف أنه "بمجرد إعادته إلى تايلاند سيهتم به الخبراء هناك حتى يتمكن من السير بطريقة طبيعية".