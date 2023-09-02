السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مفاجأة .. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم السبت

الذهب
الذهب

حرصُا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر في محلات الصاغة، وذلك في ضوء ما يشهده السوق المحلي من تغيرات اقتصادية نتيجة الازمات الاقتصادية العالمية والتي تؤثر على أسعاره. 

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أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

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انخفاض أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

أسعار الذهب في الاسواق 

وخلال الفترة الاخيرة شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب في أسعاره نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية التي أثرت بشكل كبير على الاسعار في الاسواق.

أسعار الذهب اليوم 

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم: 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2531 جنيهًا

 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2215 جنيهًا

 وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1898 جنيهًا

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1476 جنيهًا

وبلغ سعر الجنيه الذهب 17720 جنيهًا

وقد بلغ سعر الذهب على المستوى العالمي بقيمة 27 دولارًا

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