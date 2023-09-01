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الجمعة 01 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انخفاض أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بآخر ارتفاع سجله في وقت سابق من اليوم، والذي ارتفع به سعر الذهب عيار 24 بنحو 29 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 بقيمة 25 جنيها، وسعر الذهب عيار 18 بنحو 20 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب بقيمة 200 جنيه، هذا في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الذهب على المستوى العالمي بقيمة 27 دولارًا.

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تراجع أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة بأسواق الصاغة

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الذهب يسجل أعلى مستوى في 4 أسابيع


أسعار الذهب مساء اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2210 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2526 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1894 جنيها

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 17680 جنيها.

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