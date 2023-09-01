مسجد الميناء الكبير مزارا أساسيا لرحلات السيتى تور بالغردقة

مسجد الميناء الكبير هو احد أشهر مساجد مدينة الغردقة افتتح عام 20012 وأقيم على مساحة 8 آلف متر بتكلفة 20 مليون جنيه عن طريق مساهمات رجال الأعمال وأهالى المدينة والمحافظة والتبرعات المختلفة.

ويقع على البحر مباشرة بجوار ميناء الغردقة البحرى ويتسع لحوالى 10 آلاف مصلى

ويضم المسجد مئذنتين شاهقتين طول المئذنة 60 مترا و25 قبة وقاعة للمناسبات و قاعة للمحاضرات ومكتبة إسلامية

كما يحتوى المركز الدعوى بداخله على مكتبة متنقلة وكتيبات توزع مجانا على السائحين الأجانب ويوجد بالمركز ثلاث شاشات للعرض وصالة مجهزة لاستقبال السائحين.

ويتوافد على المسجد آلاف المصلين من أهالى الغردقة لأداء صلاة الجمعة وصلاة عيد الفطر وعيد الأضحى

ويعد المسجد مزارا سياحيا ومركزا ثقافيا إسلاميا ويضم عددا من الأئمة يتحدثون بعدة لغات للرد على إستفسارات السائحين

حيث تضعه أغلب شركات السياحة على رأس برامج جولات السيتى تورداخل مدينة الغردقة

حيث يزور المسجد اكثر من مائتى سائح يوميا

حيث يعتبر المسجد مزارا أساسيا لرحلات السيتى تور نظرا لوجود مكتبة إسلامية بداخل المسجد

ويعد مسجد الميناء الكبير بالغردقة، من أهم المزارات السياحية بالمدينة كونه تحفة معمارية فنية إسلامية على شاطئ البحر الأحمر بوسط مدينة الغردقة. ويحتوى مسجد الميناء الكبير على مركز للدعوة الإسلامية والذى يستقبل السياح الأجانب به على مدار اليوم ليتلقون محاضرات التعريف بسماحة الإسلام على أيدى علماء من الأزهر، يجيدون عدة لغات

ويتم السماح بدخول المسجد فى غير أوقات الصلاة للتعرف علي فن العمارة الاسلامية حيث يرتدى السياح من السيدات "الإسدال" قبل دخولهن المسجد ويقوم المرشد بتقديم شرح وافى للعمارة الإسلامية.

جدير بالذكر أن مسجد الميناء الكبير بالغردقة كان قد شهد إشهار إسلام أكثر من 100 سائح من جنسيات مختلفة عن طريق أصدقائهم وأزواجهم المصريين الذين كانوا يحدثونهم عن سماحة الإسلام.

مسجد الميناء

مسجد الميناء