وكيل شباب الشرقية يستقبل الفائزين بالمسابقة الثقافية

استقبل الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، الفائزين بالمسابقة الثقافية فى الإنشاد الديني والابتهالات والترانيم ، التى نظمتها إدارة تنمية النشء بالمديرية ضمن خطة نشاط القسم الثقافى للعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤

وقد تم تنفيذ تصفيات المسابقة بالإدارات الفرعية خلال شهر أغسطس، وصعد الفائزون بالتصفيات النهائية بنادى الشباب والرياضة، بحضور المحكمين المتخصصين فى الإنشاد الدينى والترانيم.

وذلك بعد انتهاء التصفيات واختيار المحكمين وترتيب درجات الفائزين بفوز الطلائع فى الانشاد الديني والابتهالات.

واستمع وكيل الوزارة خلال لقاءه بالفائزين لفقرة إنشاد للمواهب الفائزة بالمسابقة، والتى لاقت استحسان الفائزين وأولياء أمورهم ، وأوصى بضرورة التنسيق بين إدارة تنمية النشء والفائزين وأولياء أمورهم للحفاظ على مواهبهم، ودمجهم للخروج بفريق إنشاد متميز يمثل محافظة الشرقية.