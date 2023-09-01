كلوب مهاجمًا الدوري السعودي : " علينا حماية اللاعبين من أموال المملكة "

شن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي هجومًا عنيفًا على الدوري السعودي في ظل إنتقال نجوم كرة القدم العالميين إلي مسابقة روشن.

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قال كلوب في تصريحات عبر موقع الرسمي لليفربول : “ متي سيتم إيقاف إنتقال النجوم العالميين إلي الدوري السعودي ، علينا حماية الدوري الإنجليزي حتي يظل الأقوي في أوروبا ”

وأضاف مدرب الريدز : " جميعا متفاجئون من نشاط المملكة العربية السعودية،فهو يسبب لنا مشاكل بنسبة 100% بسبب الفجوة الكبيرة بين قيمة العقود هنا وهناك ".

في سياق متصل أكدت الصحف الإنجليزية أن أحد مسؤولي اتحاد جدة تواصل هاتفيًا مع مايك جوردون، مدير النادي، مساء أمس الخميس حول إمكان التعاقد مع النجم الدولي محمد صلاح.

رد ليفربول على استفسار مسؤول اتحاد جدة بالرفض، وأن محمد صلاح ليس للبيع، مضيفة أن الأمر بالنسبة لهم مغلق وغير متاح.

لكن من المتوقع أن يواصل مسؤولو اتحاد جدة المفاوضات بشأن التعاقد مع محمد صلاح، لتعزيز صفوف العميد بلاعب عالمي من طراز رفيع.

وكان صلاح جدد عقده مع ليفربول حتى عام 2025، ورفع راتبه إلى 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.