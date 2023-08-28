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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كلوب يهاجم واتارو إندو: "ليس لديه فكرة عما نفعله في ليفربول"

يورجن كلوب
يورجن كلوب

خرج المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بتصريحات قوية ضد الدولي الياباني واتارو إندو، بعد مباراة نيوكاسل بالأمس.

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وكان ليفربول قد نجح في قلب الطاولة على نيوكاسل، بعدما كان متأخرًا بهدف ليفوز بهدفين مقابل هدف واحد في نهاية المباراة.

وقرر كلوب إخراج إندو بعدما تعرض فان دايك للطرد خلال الشوط الأول من المباراة، ليلعب الريدز ما تبقى من اللقاء بعشرة لاعبين.

تصريحات كلوب    

تحدث يورجن كلوب في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، حيث قال: "إندو ليس لديه أي فكرة عما نفعله في ليفربول".

واتارو إندو

وتابع:"كان ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي في دور مركز رقم 6 بشكل مزدوج، ونجحا في تقديم مباراة رائعة".

وأكمل: "تغييراتنا كان لها تأثير كبير، حيث دخل جوتا للملعب وكان دخوله مهمًا للغاية".

وأردف: "في كثير من الأحيان يمكننا كتابة هذه الأنواع من القصص، أعتقد أن هذه المباراة تجعلني سعيدًا من أن أفوز في مباراة بـ11 هدفًا".

الجدير بالذكر أن ليفربول سيلتقي بنظيره أستون فيلا، والقرر لها الأحد المقبل.

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