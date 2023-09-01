قرعة دور مجموعات من الدوري الأوروبي للموسم الجديد

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي 2023-2024 ، عن عدد من المواجهات الشرسة التي ستشهدها النسخة الحالية والمقرر انطلاقها في 21 سبتمبر المقبل.

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وكانت قرعة دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي أقيمت صباح اليوم الجمعة في مدينة موناكو الفرنسية.

ومن المتوقع أن تحظي النسخة الحالية باهتمام كبير في ظل تواجد الفريق الكروي بنادي ليفربول الإنجليزي والذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح.

وجاءت مجموعات بطولة الدوري الأوروبي 2023-2024 كالآتي

المجموعة الأولى: وست هام، أولمبياكوس، فرايبورج، باتشكا توبولا.

المجموعة الثانية: أياكس أمستردام، مارسيليا، برايتون، آيك أثينا.

المجموعة الثالثة: رينجرز، ريال بيتيس، سبارتا براج، أريس ليماسول.

المجموعة الرابعة: أتالانتا، سبورتينج لشبونة، شتورم جراتس، راكوف تشيستوخوفا.

المجموعة الخامسة: ليفربول، لاسك، سانت خيلويزي، تولوز.

المجموعة السادسة: فياريال، ستاد رين، مكابي حيفا، باناثينايكوس.

المجموعة السابعة: روما، سلافيا براجا، شيريف تيراسبول، سيرفيتي.

المجموعة الثامنة: باير ليفركوزن، كاراباج، مولده، هاكن.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية نجح في التتويج بلقب النسخة الماضية من لقب الدوري الأوروبي، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره فريق روما في المباراة النهائية من المسابقة.