مجموعة ليفربول في الدوري الأوروبي

أجريت اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024، في مدينة موناكو الفرنسية.

أسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع ليفربول في المجموعة الخامسة، رفقة لاسك النمساوي، ويونيون سان جلواز البلجيكي، وتولوز الفرنسي.

ويشارك ليفربول رفقة محمد صلاح في بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم، بعدما فشل الريدز في الصعود إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي لأول مرة منذ ست سنوات، بعدما صعدت فرق مانشستر سيتي وجاره يونايتد، وآرسنال ونيوكاسل إلى دوري الأبطال.

وتنطلق بطولة الدوري الأوروبي يوم 21 سبتمبر المقبل، بداية من دور المجموعات.

وكان محمد صلاح رفقة ليفربول خرج من دور الـ 16 بعد مواجهة ريال مدريد بعدما خسر أمامه بنتيجة 5-2 مجموعة المباراتين.