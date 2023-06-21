إيقاف مورينيو 4 مباريات بسبب أحداث نهائى الدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، توقيع عقوبة على البرتغالي جوزيه مورينيوالمدير الفني لفريق روما، على خلفية الأحداث التى شهدتها، مواجهة روما إشبيلية الإسباني، فى نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء

جاء البيان اليويفا كالتالي: "إيقاف مدرب روما، جوزيه مورينيو، 4 مباريات، في مسابقات الأندية الأوروبية التي سيحضرها، بعد توجيه إهانات لحكم المباراة أنتونى تايلور".

وأضاف:"تغريم روما قدرها 50 ألف يورو وحظر النادي من بيع تذاكر لمشجعيه فى مباراة خارج الارض في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب إشعال الألعاب النارية، ورمي الأشياء، وإحداث أضرار وإزعاج الجماهير".

وتابع:"غرامة أخرى قدرها 5000 يورو على الفريق بسبب سوء السلوك، كما تنص مذكرة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن النادي سيكون أمامه 30 يومًا لسداد الأضرار التي لحقت بالملعب. ومن المتوقع تقديم استئناف من روما".

وكان جوزيه مورينيو قد خسر النهائي علي يد إشبيلية الإسباني ليصبح الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة الدوري الأوروبي ببطولة الدوري الأوروبي.

وخسر البرتغالي جوزيه مورينيو النهائي الأول له في مسيرته التدريبية، لينضم إلي ضحايا إشبيلية الستة ويكون الضحية السابعة للفريق الإسباني في تاريخ البطولة، حيث حقق إشبيلية اللقب في جميع النهائيات التي خاضها بالبطولة بواقع 7 مرات.

ويعد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أول مدرب يصل إلى نهائي 3 بطولات أوروبية مختلفة وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات الأوروبية.

وكان يسعى جوزيه مورينيو للفوز ببطولة الدوري الأوروبي للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية ليصبح أول مدرب يفوز بهذا اللقب مع 3 أندية مختلفة حيث سبق له تحقيقه مع فريقي بورتو البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي إلا أن فوز إشبيلية باللقب السابع له في تاريخ مشاركاته بالبطولة حرم السبيشال وان من تحقيق ذلك الإنجاز التاريخي.

وفشل جوزيه مورينيو في الفوز باللقب الأوروبي السادس له في مسيرته التدريبية بعدما سبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مرتين ودوري المؤتمرات الأوروبية مرة واحدة.

وكان آخر تتويج أوروبي للبرتغالي جوزيه مورينيو في الموسم الماضي عندما نجح في قيادة روما للتتويج بأول بطولة أوروبية في تاريخه بعدما حصد بطولة دوري المؤتمرات الأوروبية بعد الفوز على فينورد روتردام الهولندي بهدف دون سجله نيكولو زانيولو.