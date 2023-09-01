الجمعة 01 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوسوريو يعقد جلسة مع اللاعبين قبل إنطلاق فترة الأعداد

أوسوريو المدير الفني
أوسوريو المدير الفني للزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية صباح اليوم الجمعة في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق وجميع أعضاء الجهاز المعاون له.

إقرأ أيضًا..

txt

الزمالك يبدأ فترة الأعداد للموسم الجديد

txt

مدرب الزمالك السابق يوجه نصيحة إلى أورسوريو قبل انطلاق الموسم الجديد

وقام أوسوريو بتحية اللاعبين وطالب المدير الفني من الجميع ضرورة  التركيز والعمل بكل جدية والاستعداد للموسم  الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وشدد على ضرورة أن يتكاتف الجميع لاعبين وجهاز فني بالإضافة إلى باقي الأفراد داخل المنظومة من أجل تقديم الأفضل الفترة المقبلة والوصول إلى الأهداف المطلوبة وتحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات.

موعد إنطلاق معسكر الزمالك الأعدادي

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من  ٤ سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض  مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وكان اللاعبون خضعوا لقياسات بدنية وطبية في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف الجهازين الفني والطبي قبل بدء فترة الإعداد.
 

مواد متعلقة

الزمالك يعلن نجاحه عن انتهاء صرف مستحقات أوسوريو

الزمالك يصرف مستحقات أوسوريو المتأخرة

ميدو: أوسوريو مستمر فى منصبه بشكل طبيعي خلال الفترة القادمة

أوسوريو يحسم قائمة اللاعبين الراحين عن الزمالك

الزمالك: سنوفر طلبات أوسوريو وحل أزمة القيد خلال أيام

الزمالك يحسمها: زيزو ليس للبيع.. أوسوريو يجهز برنامج الإعداد

عبدالواحد السيد: الزمالك يحسم ملف مستحقات أوسوريو خلال ساعات

كواليس جلسة أوسوريو مع كريستيانو رونالدو بعد مباراة الزمالك والنصر