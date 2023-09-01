وزير التنمية المحلية يتابع مشروعات التنموية بالمنيا والدقهلية

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، الموقف التنفيذى لبعض المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظتى المنيا والدقهلية، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

ففى الدقهلية قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس بزيارة مركز ومدينة ميت غمر وافتتح خلالها عدد من المشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليون جنيه ، حيث افتتح حمام السباحه وملعب مركز شباب دماص بتكلفة إجمالية 9 مليون جنيه ، كما افتتاح مدرسة ميت غمر الرسمية للغات بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه علي مساحة 3000 متر مربع والتي تضم عدد 28 فصل، بالإضافة إلي تفقد مستشفي الكلي والمسالك البوليه بميت غمر وتعتبر أكبر مراكز الكلي بالدقهليه حيث تضم عمليات جراحية وجهاز لتفتيت الحصوات وهو الوحيد من نوعه في مستشفيات الصحه بالدقهليه و 75 ماكينة غسيل كلوي وتخدم أكثر من 300 مريض يومياً والتقي المرضي للتأكد من تقديم الخدمات الصحية لهم واستمع الي مطالبهم.

وأشار " المحافظ " الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر ببناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات له في كافة القطاعات الخدمية المختلفة الصحية والتعليمية والترفيهية والقطاعات الحكومية الأخري التي تؤدي خدمة يومية للمواطنين .

وأكد " مختار " علي أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الصحه والتعليم والشباب والرياضة وغيرها وحل مشاكلهم .

وفى المنيا .. تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مشروعات مبادرة "حياة كريمة" وتوصيل المرافق اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، حيث أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالمنيا، عن تركيب ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء أعلى مباني المشروعات المنفذة بقرية صفانية، وذلك لتحقيق التكامل بين أهداف المبادرة الرئاسية والجهود التي تبذلها الدولة من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية والتزاماً بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

كما تابع أعمال اللواء أسامه القاضي تركيب ألواح الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية فوق أسطح مباني مشروعات "حياة كريمة" بقرية صفانية حيث شملت الأعمال( مجمع خدمات صفانية - مجمع زراعي صفانية - مدرسة صفانية الابتدائية)، لافتاً إلى أن الأعمال تتم وفقاً للمعايير الفنية والضوابط المتبعة مع الالتزام باشتراطات السلامة والصحة.



