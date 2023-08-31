أيادي مصر بالأقصر تشارك بمعرض للحرف اليدوية التراثية بحضور وزير التنمية المحلية



شاركت منصة أيادى مصر بديوان عام لمحافظة الأقصر برئاسة نجوى على النوبى فى ورشة العمل الافتتاحية لمنسقي مشروع أيادى مصر بالمحافظات، وذلك بالإضافة الى افتتاح معرض " أيادي مصر " للحرف اليدوية والتراثية بالمحافظات.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وإشراف الدكتوره مريم سراج الدين مدير مشروع أيادى مصر بديوان عام محافظة الأقصر، وبحضور عدد من المحافظين ونواب المحافظين، وتوماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس سايدل الألمانية في مصر، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

كما قام اللواء هشام آمنة، والدكتورة نيفين القباج، والمحافظون بجولة داخل المعرض لتفقد المعروضات والمنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية منها جناح محافظة الأقصر الذى شارك به مجموعة متميزة من أبناء أصحاب الحرف اليدوية والتراثية والذى أثنى عليه وزير التنمية المحلية والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي .

كما أشاد الحضور بجودة وتنوع المعروضات الموجودة في المعرض وأن مثل هذه المعارض تعد فرصة جيدة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، من خلال توفير منافذ لبيع وعرض هذه المنتجات في مناطق حيوية مقابل بيع سلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين .