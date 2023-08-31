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الخميس 31 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المؤيد لعامل شرع في قتل ميكانيكي ومعاكسة خطيبته بالإسكندرية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهم "ع.م.م" غيابيا بالسجن المؤبد، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه " أ.ز.م".

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وصدر الحكم  برئاسة المستشار محمود طه سالم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عبد الوهاب تركى، والمستشار خالد محمد عبد الفتاح، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى، بمعاقبة.

 

وترجع أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد قيام المتهم بطعن المجني عليه بأحد شوارع دائرة القسم.
 

تحريات المباحث 


وكشفت التحريات الأولية، أنه حال مرور المجني عليه " أ.ز.م" ميكانيكى برفقة خطيبته بالطريق العام فؤجي بالمتهم "ع.م.م" عامل، يقوم بمعاكسة خطيبته فحدثت بينهما مشادة كلامية وعلى إثرها توجه المتهم إلى محل عمله واستخلص سلاحين أبيضين مطوة وسكينة، وتوجه إلى المجني عليه، وتعدى عليه بأن سدد له طعنة استقرت ببطنه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وعزى قصد المتهم من إزهاق روحه وعلاج المجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



وتبين من تقرير المستشفي العام أن إصابة المجني عليه عبارة عن جرح طعني نافذ بالبطن نتج عنه جرح في الأمعاء، وتم تقديم العلاج له، وخروجه عقب تلقيه العلاج، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.
 

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